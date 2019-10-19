لبنان ينتفض.. زوجة وائل جسار تنشر صور المظاهرات

نشرت ميراي مقدسي زوجة المطرب وائل جسار علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من مظاهرات لبنان.



وظهرت ميراي مقدسي برفقة صديقه لها وعلقت قائلة "لبنان ينتفض"



من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون استمرارهم في التظاهر، وأفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.



