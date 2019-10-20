اقتصادية النواب تناقش تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.. اليوم

تشهد لجنة الشئون الإقتصادية، بالبرلمان، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (من حيث المبدأ)، حيث تأتى هذه التعديلات لتواكب التطورات الجديدة الخاصة بالسماح بإنشاء بورصات العقود الآجلة، وتمثل غطاء تشريعيا لاتفاق وزارة المالية مع بنك يوروكلير بما يسمح بربط وتسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية، لإتاحة التعامل عليها لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.



وفى لجنة الدفاع والأمن القومي، يواصل الأعضاء مناقشة مشروعات الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فيما لجنة الصناعة، وجهت دعوة وزير التجارة والصناعة بشأن طلبات إحاطة من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين ..وتعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد - في إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.



وفى لجنة السياحة يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن عدم استغلال فندق شيبرد منذ 29 سبتمبر 2009 حتى الان حيث تم إغلاقه لـ"وجود تشققات" في جدرانه... مع وجود أكثر من مرة وأكثر من تصريح بشأن قيام الحكومة بخطة تطوير وإعادة هيكلة فندق "شبرد" تمهيدًا لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز المطل علي نهر النيل بمنطقة جاردن سيتي، واستغلال كافة الأصول غير المستغلة الا انه لم يحدث الى الان.