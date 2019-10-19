شاهد.. برومو مسلسل بلا دليل على cbc

أذاعت قناة cbc برومو مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، والمقرر عرضه ابتداءً من الاثنين المقبل 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويذاع على CBC دراما في تمام الحادية عشر مساءً.



المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته نيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.



بحسب برومو المسلسل، "بلا دليل" إلى عالم التشويق والإثارة، حيث تقع جريمة قتل والجميع في دائرة الاتهام، لتتوالى المفاجآت خلال الأحداث.



تخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.