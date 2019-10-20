حريق بمبنى ملحق بفندق سياحي شهير في الغردقة

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالبحر الأحمر على حريق محدود بمبنى ملحق في فندق سياحي بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وجار إخماد الحريق.



تلقى العميد حاتم بدور مدير شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق في إحدى المبانى بفندق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم إبلاغ شرطة المطافي والدفع بعدد من السيارات لموقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.



وأكد مصدر أمنى أنه لا توجد اى إصابات وأن الحريق كان بمبنى ملحق بالفندق وتمت السيطرة عليه.

