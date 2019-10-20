محمد صلاح يسعى لفك عقدة خاصة أمام مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، لمشاهدة مباراة القمة بين مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضمن منافسات الأسبوع التاسع، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



وتبقى هذه المواجهة خاصة ومهمة لمحمد صلاح، حيث يسعى الفرعون المصري لفك عقدة تلازمه أمام مانشستر يونايتد.



محمد صلاح واجه مانشستر يونايتد 4 مرات في الدوري الإنجليزي، ولم ينجح الفرعون في هز شباكه منذ انتقاله لليفربول في صيف 2017.



ويسعى ليفربول في مواجهة اليوم أمام مان يونايتد، لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشرـ برصيد 9 نقاط.