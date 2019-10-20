نقيب الصحفيين يعلن عودة قطعة أرض أكتوبر كمشروع سكني للنقابة .. تفاصيل

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقًا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.





وأوضح النقيب في بيان، الأحد، أنه جرى الشروع على الفور في استكمال كل الإجراءات اللازمة لرجوع قطعة الأرض للنقابة، وسيتم عرض الملف كاملا على مجلس النقابة متضمنا سعرها الجديد وشروط ومدة دفعه، وكذلك الطرق والعروض المطروحة لبنائها للبدء في هذا في أقرب وقت.



