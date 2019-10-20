سهيلة وفيق: سيدات الطائرة في الأهلي جاهز لحصد كل البطولات

أكدت سهيلة وفيق، لاعبه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لحصد بجميع البطولات التي يشارك فيها سواء علي الصعيد المحلي أو العربي والإفريقي.



وأوضحت سهيلة أن الفريق يسير بخطي ثابته في بطولة الدوري، مع تحقيق نتائج مميزه في أول 3 مباريات من عمر المسابقة، أمام سبورتنج والطيران والشمس.



وأضافت سهيلة وفيق، أن فريق الطائرة بالأهلي خاصة مرحلة إعداد قوية استعدادًا للموسم الجديد، وهو يؤدي مبارياته بقوة وجاهز تمامًا للمنافسة والتتويج ببطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية والإفريقية.



وأشارت إلى أن الفريق يضم العديد من النجوم، وسوف تكتمل صفوفه مع عودة اللاعبات المصابات وهن، آية الشامي، ومروة مجدي وميار خليفة، بالإضافة إلى تدعيم الفريق بالمحترفة البرازيلية باولا كاميلا موهر.



واختتمت سهيلة وفيق ، تصريحاتها بالتأكيد علي اهمية دعم جماهير الاهلي للفريق في المباريات خاصة أنه العنصر الرئيسي لحصد البطولات.