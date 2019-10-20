عربية البرلمان تعلن حالة الانعقاد الدائم لمتابعة الاعتداءات التركية على سوريا

أصدرت لجنة الشئون العربية برئاسة احمد رسلان بشأن العدوان الغاشم الي شنته القوات المسلحة التركية على الاراضي السورية موضحة إن الهجوم الهمجي والبربري الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية ويمثل خطورة على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، كما يؤثر على مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها فهذا العدوان الغاشم انما هو تنفيذ لاجندة الاخوان المسلمين من قبل اردوغان وهو ما يرفضه اغلبية الشعب التركى، كما أن هذا العدوان يكشف حجم الاطماع التركية التي حذرت منها مصر كثيرا وان الارهاب الذى يتفشى في بعض الدول العربية هو تركى في الاساس مما يفرض على المجتمع الدولى التصدي له.





وأضافت فى بيانها: قد أدان الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا العدوان الغاشم ودعا لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية، كما أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا العدوان بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.





وتابعت:قد عُقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب يوم السبت 12 اكتوبر الجاري وأسفر عن التأكيد على ضرورة وقف العدوان التركي على الأراضي السورية والانسحاب الفوري غير المشروط منها، مؤكدين أن هذا العدوان يمثل الحلقة الأحدث من تدخلات تركيا واعتداءاتها المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.





وأكدت أنها تتابع عن كثب الاعتداء التركي على سوريا وتطالب بمقاطعة عربية كاملة لتركيا اقتصاديًا وتجاريًا وسياسيًا وسياحيًا بل وأن تبادر الدول العربية بطرد سفراء تركيا من أراضيها لوقف عدوانها على الشقيقة سوريا وسحب سفراء الدول العربية منها.



