إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل

عام من الآن تقريبا.. وسيتم انطلاق حدث عالمي في دبي.. وهو معرض «اكسبو2020 دبى» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد اختيارها لاستضافة المعرض، لتكون هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجنوب آسيا، والدولة الأولى عربيا لاستضافة هذا النوع من المعارض ما يجعله أكبر حدث يقام في العالم العربي.



ويتزامن معرض دبي 2020 مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2021، ويعد هذا الحدث علامة مهمة بالنسبة لدولة الإمارات.



ويعد معرض اكسبو 2020 العالمى، أحد أكبر المعارض العالمية من حيث المساحة التى يتم فيها استضافة المعرض وعدد الجمهور، وهو منصة لكل الزائرين من جميع أنحاء العالم، لمشاركة الأفكار، والمبتكرات، والابداعات، ومليء بالأنشطة الترفيهية والتسلية.



وسيكون المعرض احتفالا بالإنجازات، والإشراق الإنساني، وستكون فرصة للأشخاص للتواصل من مختلف أنحاء العالم، وتجربة أفضل الفنون والثقافة، والجغرافيا، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والاختراعات، وبمثابة مفتاح لتحريك ملايين الأفكار الجديدة.



موقع المعرض ومساحته

وعلى مساحة 4.38 كم يمتد المعرض في المنطقة الجنوبية لإمارة دبى، وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولى، كما سيكون له محطة مترو خاصة به، قادرة على نقل 36,000 راكب في الساعة.



كم مرة يتم عقد معرض اكسبو في العالم؟

ينظم المعرض كل خمس سنوات ويستمر لمدة ستة أشهر.



ما هو المعرض العالمي الأول؟

أول معرض عالمي كان معرض لندن الكبير عام 1851. ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم مراكز إكسبو العالمية في العديد من البلدان حول العالم، ويتم حول موضوع يحاول تحسين المعرفة في مجالات الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.



أين عقد المعرض الأخير؟

عقد المعرض الأخير في ميلانو عام 2015. وكان موضوعه "إطعام الكوكب"، و "الطاقة من أجل الحياة". وركز على قضية التغذية والغذاء.



متى فازت دبي بالمعرض؟

فازت دبى في السابع والعشرين من نوفمبرعام 2013، وتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المضيفة للمعرض العالمي لعام 2020 خلال الجمعية العامة الـ 154 للمكتب الدولي للمعارض. وكان ذلك نتيجة تصويت 164 عضوا من الدول الأعضاء. وفازت دبي بأغلبية ساحقة بلغت 116 صوتا.



موضوع معرض دبي 2020

إن موضوع معرض إكسبو 2020 في دبي يستهدف "دمج الافكار وخلق المستقبل"، حيث إن كل معرض يدور حول موضوع ليترك أثرا دائما على مسار التقدم البشري.



هل سيحضر طلاب المدارس ؟

سيركز المعرض على قوة الشباب وسيفتح المجال لاحدى اصغر المجموعات السكانية نموا وأسرعها، ويحصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة والطلاب من أي سن على خصم بنسبة 50 %.



كما سيتم السماح للأطفال وكبار السن بحرية حيث ستكون هناك تذاكر دخول حرة للأطفال فوق خمس سنوات.



ماذا الذى يمكنك فعله في معرض دبي 2020؟

في معرض لآخر الإنجازات العالمية، ستكون فرصة للأشخاص للتواصل من مختلف أنحاء العالم، وتجربة أفضل الفنون بالإضافة مناقشة ملايين الأفكار الجديدة. وسيكون هناك أكثر من 60 عرضا مباشرا كل يوم.



كما سيكون هناك أنشطة فنية وموسيقية و بالإضافة إلى فن الطهو و التكنولوجيا والهندسة المعمارية والترفيه. كما سيمكنك مشاهدة الأعمال الفنية من المواهب المحلية والعالمية. وسيكون بامكانك أيضا الاستمتاع بمغامرة معمارية والاستمتاع بالأجنحة المبنية على تصاميم مبتكرة ومستدامة.



عدد الدول الحاضرة

سيكون عليك التخيل أنك في رحلة لا تنتهي فيها بزيارة 192 دولة مختلفة وتعلم كل شيء عن تاريخها وثقافتها.



أسعار التذاكر

تبلغ تكلفة تذكرة الشخص البالغ 18 عاما فما فوق لمدة يوم واحد 120 درهما إماراتيا أى ما يعادل 33 دولارا أمريكيا، أما التذكرة التي تستغرق ثلاثة أيام والتي يمكن استخدامها في أي ثلاثة أيام خلال 173 يوما من أيام المعرض، فستبلغ 60 درهما إماراتيا أى 71 دولارا أمريكيا.



وتمنح الذكرة الواحدة إمكانية الوصول إلى 60 عرضا حيا في اليوم وتقنيات تشكيل في المستقبل، وعروض لفنانين مشهورين على مستوى العالم وعروض استعراضية يومية ومعمار على أحدث طراز، واحتفالات خاصة وأكثر من 200 منفذ طعام ومشروبات تقدم عالما من الأطعمة.



سفير المعرض

وقد اختير الفنان الإماراتى حسين الجسمي سفير دبي في معرض عام 2020، حيث يسعى المعرض إلى تسليط الضوء على الثقافة الإماراتية الغنية وعرض سكانها الموهوبين على جمهور عالمي في مقدمة أكبر معرض في العالم.



آخر أعمال البناء

وتم الانتهاء بالفعل من معظم سرادقات المعرض، كما انتهت معظم مراحل البناء الأولي بالفعل، وسوف يتم الانتهاء من الباقي بحلول نهاية العام.



وتعمل شركة بى إن سي على الانتهاء من 69 جناحا للمعرض حاليا. ويتم تنفيذ السرادقات حاليا في الهند وباكستان وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وغيرها.



كما تم الانتهاء الشهر الماضى من قبة الوصل بعد عمليات البناء والرفع المعقدة، و تحيط قبة الوصل بساحة الوصل التي تقع في قلب موقع معرض دبي 2020، وستكون القبة مركز تنسيق الاحتفالات على مدى الأشهر الستة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.



ومن المقرر أن تصبح أحدث معلم سياحي بارز في دبي، وقد تم استكمال أكثر من مليون ساعة عمل في البناء حتى الآن. وتعد عملية تتويج وتجميل القبة علامة بارزة رئيسية لمعرض دبي 2020، حيث سيتم الانتهاء من جميع أعمال البناء الدائمة بنهاية العام، حسبما ذكر المسئولون لصحيفة أخبار الخليج.



وتم وضع التاج الفولاذي الضخم بالقبة في إنجاز ملهم من الهندسة الدقيقة، وبتطويق مساحة 724000 متر مكعب وبارتفاع 67.5 متر وبذلك يكون أعلى من برج بيزا المائل، ويتكون سمك القبة الفولاذي والذي يبلغ عرضه 130 مترا من 1162 قطعة من الصلب المنحني الفردي.



ووفقا لأحمد الخطيب، كبير موظفي التطوير والتسليم لـ «اكسبو دبي 2020» الذى صرح لصحيفة «ذا جلف نيوز» الإماراتية بأن مظلة القبة تتميز بأقمشة ممتدة للتظليل.



ويعتبر فندق جراند تريليز سمة معمارية ملهمة ومميزة بجانب قبة الوصل. ويتضمن أنظمة إضاءة ، وأنظمة إسقاط متكاملة للمناسبات، وستشكل سطح إسقاط مذهل بزاوية 360 درجة، مع إمكانية رؤية الإسقاطات من داخل القبة وخارجها على حد سواء، مما يوفر تجربة فريدة للزوار.



وسيتم تزويده بأحدث أجهزة العرض من قبل خبراء سمعي-بصري كريستي وشاشات العرض الرسمية التابعة لمعرض 2020 وشركاء العرض.