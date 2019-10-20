5 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية سيارتك من التلف

تعد بطارية السيارة من أهم مكونات السيارة التي يجب ان يهتم بها السائقون وفحصها بشكل دوري، لتفادي الأعطال والمشاكل الناجمة عنها.



في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ علي بطارية السيارة.



- يجب اولا الحرص وتوخي الحيطة خلال التعامل مع البطارية لتفادي الصعق الكهربائي، حتى لو كانت البطارية ضعيفة للغاية، خاصة خلال استخدام الادوات والمعدات لتوسيع موصلات البطارية.



- يجب الاعتناء بنظافة الكابلات وإزالة الشوائب عليها والتي قد تؤثر على توصيل الكهرباء بشكل صحيح.



- كما نوه الخبراء إلى أنه في حال وجود أغطية مخصصة للتحقق من منسوب ومستوى المياه داخل البطارية، يجب الحرص على إبقاء ذلك المنسوب، وعادة ما يكون ذلك أقل بإنش واحد من حجرة البطارية.



- يجب تثبيت البطارية بشكل جيد في مكانها المخصص بالسيارة، فضلا عن وضع أحزمة متينة أو قضبان حديدية مخصصة لحماية البطارية من التحرك من قاعدتها.



- تحتوي البطاريات على مؤشر ملون غالبا ما يضيء باللون الاخضر او الاحمر وهو ما يدل على شحن البطارية بشكل كامل، ولكن عند تحول المؤشر للون الاسود يدل على ان البطارية فارغة، يجب حينها مراجعة المتخصصين للتأكد من سلامة البطارية.



- يجب على السائق سرعة التوجه ومراجعة الفنيين في حال نفاذ البطارية أكثر من مرة بدون سبب واضح، حفاظا علي البطارية من التلف.