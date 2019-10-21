كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

نشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة.



وظهرت مي بإطلالة بجيب شورت قصير وشميز كاروهات باللون الاسود والاصفر، وارتدت مي هاف بوت باللون البيج، والتقطت الصورة وهي تقف تضع يدها بخصرها والاخري علي شعرها.



وكانت مي التقطت الصورة في ديكورات كلاسيكية وانهالت عليها التعليقات عن اطلالاتها ، كما انها اعتمدت في ظهورها علي نضارة شمس دائرية وشنطة بطريقة الكروس.









