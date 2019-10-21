محسن صلاح: الخط الرابع للمترو يتم بأياد مصرية 100%.. فيديو

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب: إن محطة مترو هليوبوليس يتم العمل فيها بمشاركة شركة أوراسكوم، وفينسي الفرنسية.





وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال حواره ببرنامج، " صباح البلد" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المقاولون العرب تقوم بعمل الخط الرابع، مؤكدًا أن هذه المرحلة يتم عملها بدون شركاء أجانب، أى بأيادي مصرية كاملة.





وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن محطة هليوبوليس تم عملها وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، وأن المحطة بها مول يخدم المنطقة و الركاب .



