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توك شو

محسن صلاح: الخط الرابع للمترو يتم بأياد مصرية 100%.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح
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توك شو
قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب: إن محطة مترو هليوبوليس يتم العمل فيها بمشاركة شركة أوراسكوم، وفينسي الفرنسية.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال حواره ببرنامج، " صباح البلد" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المقاولون العرب تقوم بعمل الخط الرابع، مؤكدًا أن هذه المرحلة يتم عملها بدون شركاء أجانب، أى بأيادي مصرية كاملة.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن محطة هليوبوليس تم عملها وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، وأن المحطة بها مول يخدم المنطقة و الركاب .

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن محطة مترو هليوبوليس، تمتلك أشياء ليست موجودة فى أى محطة بمصر، وتم العمل فى المحطة بـ 4000 مهندس وفنى.
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