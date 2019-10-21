الهلال السعودي في ورطة.. نصف الفريق مهدد بالغياب عن نهائي آسيا بسبب السد

يدخل نادي الهلال السعودي مباراة السد القطري في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، واضعًا يديه على قلبه، خوفًا من تلقي أحد لاعبيه الأساسيين، بطاقة صفراء تحرمه من الدفاع عن قميص "الزعيم" خلال نهائي دورى أبطال آسيا بعد اقترابه من التأهل للمباراة النهائية.



واكتسح فريق الهلال نظيره السد (4/1)، في مباراة الذهاب بالمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، ويحتاج "الزعيم" للخروج بأي نتيجة حتى الخسارة بهدفين ليتأهل مباشرة لنهائي أبطال آسيا.



بات ستة لاعبين من نادي الهلال، مهددين بالغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وهم "الفرنسي جوميز ورباعي الوسط سلمان الفرج وعبدالله عطيف وهتان باهبري وناصر الدوسري، والمدافع علي البليهي"، في حال حصولهم على إنذارات أمام السد.



ويستضيف فريق الهلال نظيره السد، في السابعة والربع مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.