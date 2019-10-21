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أخبار العالم

مسئول روسي: السيسي وبوتين سيبحثان عودة الطيران الشارتر في قمة سوتشي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أوشاكوف قوله للصحفيين، اليوم الإثنين، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: "بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة".

وتابع المسئول الروسي: "لقد دعونا وزير النقل خصيصًا لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل".

وتوقفت رحلات الطيران المباشرة بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب تحطم طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها.

واستأنف الجانبان رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.
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