الجبير: إيران لا تحترم سيادة الدول وتتعمد انتهاك القانون الدولي.. ولا وساطة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أن إيران دولة لا تحترم سيادة الدول وتتعمد انتهاك القانون الدولي، مشددا على انه لا وساطة بين الرياض وطهران.



وقال الجبير خلال كلمة القاها اليوم الاثنين، في ندوة حوارية، بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي من إدانة إيران بسبب هجومها على منشآت عملاق صناعة النفط أرامكو في المملكة «موقف صحيح» مؤكدا أن الرياض مقتنعة بالأدلة الموجودة والتي تثبت تورط إيران في هجمات أرامكو.



وتابع الجبير قائلا، إن «أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية».



وشدد الجبير على أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران ونطالبها بالأفعال بدلًا من الكلام، قائلا إن «استهداف ايران لمنشآت ارامكو يعكس نوايا طهران العدائية».



وأكد بقوله « مقتنعون أن الصواريخ التي ضربت أرامكو ايرانية».

