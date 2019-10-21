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رياضة

تعليق قوي من خالد الغندور على احتمالية تراجع الأهلي عن بيانه ومواجهة الجونة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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نور عادل
علق خالد الغندور، نجم النادي الزمالك السابق، على احتمالية عودة النادي الأهلي عن بيانه ومواجهة نادي الجونة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" لا يعيب الأهلي العودة في قراره وده ما اتمناه".

وكشفت مصادر خاصة أن مجلس إدارة الأهلي يدرس عرض لحل أزمة مباريات الدوري وهناك اتجاه كبير للموافقة عليه.

وقالت المصادر أن مسئولا رياضيا كبيرا عرض علي مجلس الأهلي الموافقة علي خوض مواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء مع لعب مباراة الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلي قد توافق علي العرض مع خروج بيان من اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أشبه بتعهد لانتظام المسابقة والإلتزام بترتيب مباريات الدوري، بجانب عدم انحياز الحكام إلى جهة معينة.


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