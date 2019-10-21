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عصير النعناع والكركم حل فعال لأصعب مشاكل البشرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:34 م
اسماء محمد
يمتلك عصير النعناع والكركم خواص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على إزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وخلايا الجلد الميتة وغيرها الكثير من المشاكل مما يجعلها حلا فعالا لأصعب مشاكل البشرة .

قدم موقع "boldsky" طريقة عمل وصفة عصير النعناع والكركم لعلاج الرؤوس السوداء والبيضاء وآثار حب الشباب والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحسين نضارة البشرة.

مكونات وصفة عصير النعناع والكركم :
1 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.
1 ملعقة كبيرة عصير نعناع.

طريقة عمل وصفة عصير النعناع والكركم:
- أضيفي كل من المكونات واخلطيها معًا.
- ضعي المزيج على الوجه بالكامل واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
- اغسله بالماء الفاتر واترك الوجه جافًا.
- كرري هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة باستثناء الحساسة.
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