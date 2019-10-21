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أخبار البلد

المحرصاوي: مناهج الأزهر جعلت دول العالم ترسل أبناءها للدراسة فيه

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:08 م
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
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محمد شحتة
عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر الشريف، محاضرة علمية وتوعوية بعنوان "معالم المنهج الأزهري"، لطلاب من جامعة الأزهر، في إطار برنامج التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الدفاع، لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجبة، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

في بداية اللقاء قال المحرصاوي، إن لمنهج الأزهر الشريف معالم ميزته عن غيره من المناهج جعلت الكثير من دول العالم ترسل أبناءها للدراسة في الأزهر الشريف، محذرًا من ترويج الشائعات وأن لها دور سلبي على المجتمعات، مبينًا أن من أهم عوامل مواجهة الشائعات والقضاء عليها معايشة الواقع، فمن رأى ليس كمن سمع.

من جانبه قال الحديدي، إن الشخصية المصرية تتسم بصفات ثابتة وعزيمة قوية ترتكز على ماضٍ عريق تنظر إلى حاضرها لتبني مستقبل مشرق، مبينًا أن طلاب الأزهر أصحاب رسالة مهمة هي التأثير فيمن حولهم بما تعلموه من الأزهر والوسطية والاعتدال.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الجبه، أن الأزهر الشريف هو الحصن الذي انتهت إليه مواريث النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح، مؤكدًا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه وهذا هو سر بقائه لأكثر من ألف عام، مبينًا أن هذا المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين، ويعمل على تخريج عالم يفهم مراد الشارع ويدرك أحوال الواقع.
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