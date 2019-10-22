على طريقة الكافيهات.. عصير النعناع والليمون

يعتبر الليمون من المشروبات التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار التي تطبق في طريقة عملها بالكافيهات.



طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع



المقادير:



6 ملاعق طعام سكر .



4 أكواب ماء .



ربع كوب عصير ليمون طازج .



ربع كوب أوراق النعناع الطازجة .



للتقديم :

مكعبات ثلج وأعناق النعنع .



الطريقة :

يوضع السكر والماء وعصير الليمون في الخلاط حتى يذوب السكر.



تضاف أوراق النعناع ويضرب لمدة ربع دقيقة.



يصفى من خلال مصفاة ضيقة ويبرد في الثلاجة .



عند التقديم توزع مكعبات الثلج على الأكواب ثم يوزع العصير وتزين بأوراق النعناع .