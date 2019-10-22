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مرأة

على طريقة الكافيهات.. عصير النعناع والليمون

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
عصير النعناع والليمون
عصير النعناع والليمون
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ريهام قدري
يعتبر الليمون من المشروبات التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار التي تطبق في طريقة عملها بالكافيهات.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

المقادير:

6 ملاعق طعام سكر .

4 أكواب ماء .

ربع كوب عصير ليمون طازج .

ربع كوب أوراق النعناع الطازجة .

للتقديم :
مكعبات ثلج وأعناق النعنع .

الطريقة :
يوضع السكر والماء وعصير الليمون في الخلاط حتى يذوب السكر.

تضاف أوراق النعناع ويضرب لمدة ربع دقيقة.

يصفى من خلال مصفاة ضيقة ويبرد في الثلاجة .

عند التقديم توزع مكعبات الثلج على الأكواب ثم يوزع العصير وتزين بأوراق النعناع .
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