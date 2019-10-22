على طريقة الكافيهات.. عصير النعناع والليمون

يعتبر الليمون من المشروبات التي يعشقها كثيرون لكن هناك بعض الاسرار التي تطبق في طريقة عملها بالكافيهات.
طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع
المقادير:
6 ملاعق طعام سكر .
4 أكواب ماء .
ربع كوب عصير ليمون طازج .
ربع كوب أوراق النعناع الطازجة .
للتقديم :
مكعبات ثلج وأعناق النعنع .
الطريقة :
يوضع السكر والماء وعصير الليمون في الخلاط حتى يذوب السكر.
تضاف أوراق النعناع ويضرب لمدة ربع دقيقة.
يصفى من خلال مصفاة ضيقة ويبرد في الثلاجة .
عند التقديم توزع مكعبات الثلج على الأكواب ثم يوزع العصير وتزين بأوراق النعناع .
طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع
المقادير:
6 ملاعق طعام سكر .
4 أكواب ماء .
ربع كوب عصير ليمون طازج .
ربع كوب أوراق النعناع الطازجة .
للتقديم :
مكعبات ثلج وأعناق النعنع .
الطريقة :
يوضع السكر والماء وعصير الليمون في الخلاط حتى يذوب السكر.
تضاف أوراق النعناع ويضرب لمدة ربع دقيقة.
يصفى من خلال مصفاة ضيقة ويبرد في الثلاجة .
عند التقديم توزع مكعبات الثلج على الأكواب ثم يوزع العصير وتزين بأوراق النعناع .