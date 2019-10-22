توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/10/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك .



:برج الحمل



مهنيًا: تتعزّز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة فى مجالك المهني وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل .

عاطفيًا: جو من الشكوك والغيرة تجاه الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة بسبب تصرّف غير مسبوق منه ردا على افعالك.

صحيًا: خفّف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.



برج الثور:



مهنيًا: تحقق كسبًا ماديًا مهما كنت تحلم به منذ فترة، وتبحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء العمل

عاطفيًا: تصلك أخبار جيدة تكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات خاصتا اذا كنت اعزب

صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر



برج الجوزاء:



مهنيًا: راهن على أجواء هذا اليوم فهو يتحدث عن فرصة أخرى وعن انفتاح وانشراح وأخبار تطمئنك وتجعلك تنسى خيبة امل سابقة

عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات معه هذا اليوم ووفكر قبل اي قرار

صحيًا: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن



برج السرطان:



مهنيًا: يتحدث القلك هذا اليوم عن فرصة مالية أو مهنية جديدة، قد تتعلق بعقد جديد فاوضت طويلًا من أجل توقيعه

عاطفيًا: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فهو لن يتحملك مدة طويلة

صحيًا: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيسي لتراجع وضعك الصحي والترهل



برج الاسد:



مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الجدل في حياتك المهنية، لكن الخاتمة تكون سعيدة وتنحل جميع المشاكيل التى كانت بداية اليوم وسوء الفهم

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول طرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة سرعان ما تحل وترجع الامور الى مجراها بينكما

صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام



برج العذراء:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة تتاح لك في مجال عملك فحاول استغلالها كما ان الفلك اليوم يشيرإلى خوضك مجالًا جديدًا وتنجح فيه

عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا فافتح قلبك لحب جديد

صحيًا: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد



:برج الميزان



مهنيًا: يوم مناسب للقيام بالخطوات المناسبة فى مجالك المهني، ويخفف من الضغط عليك كما تتاح اليك فرصة للترقية فحاول استغلها

عاطفيًا: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به فكن واضح يا عزيزي الميزان

صحيًا: تتعدد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها



برج العقرب:



مهنيًا: يزعجك هذا اليوم ويعرض مكتسباتك للخطر، كما يولد عداوة ويزرع الشكوك لنفسك، إنما الامور سرعان ما تتحسن

عاطفيًا: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ

صحيًا: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة ومارس الرياضة وطبق نظام غذائي مناسب لاهدافك



برج القوس:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة في عملك وتطلق مشاريعك وتحقق النجاح المنشود فالفلك يقف فى جميع تحركات وخطواتك

عاطفيًا: اذا كانت هناك مشاكل مع الشريك اليوم مناسب لتتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة

صحيًا: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيدًا



برج الجدي



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة في استثمار ما هو جديد ومختلف ويدعوك إلى التغيير واعتماد اسلوب جديد فركز وحاول التركيز والاجتهاد اكثر

عاطفيًا: اذا كنت أعزب فأنت تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيرًا، وتقرّر الارتباط به بأسرع ما يمكن

صحيًا: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك على القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة



برج الدلو:



مهنيًا: هذا اليوم يفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحمل إليك مفاجأة وجديدًا مختلفًا عما عرفته حتى اليوم فاستغل هذا التغيير الذي سيكون فى صالحك

عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع



برج الحوت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة نابعة من ظروف ماضية أو أمر مختلف يطرق بابك ويثير فضولك

عاطفيًا: إذا كنت أعزب أعتبر هذا اليوم ملائمًا لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك

صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي