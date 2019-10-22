آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا .. 4 نوفمبر المقبل

تستعد المطربة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي،يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.



ونشرت آية بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع ":إنستجرام"، وعلقت قائلة:"مستنياكم في مهرجان الموسيقى العربية، يوم 4 نوفمبر".



وكانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية،التي تُقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المُقبل، ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية.