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فن

آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا .. 4 نوفمبر المقبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
أيه عبد الله
أيه عبد الله
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شيرى نبيل
تستعد المطربة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي،يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت آية بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع ":إنستجرام"، وعلقت قائلة:"مستنياكم في مهرجان الموسيقى العربية، يوم 4 نوفمبر".

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية،التي تُقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المُقبل، ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية.
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