أتلتيكو مدريد يستضيف باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره باير ليفركوزن الألماني، اليوم "الثلاثاء"، في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا، بينما يطمح ليفركوزن في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في التأهل إلى دور الـ 16، بعد الهزيمة في المباراتين السابقتين.



ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما بحل لوكوموتيف موسكو ثالثا بـ 3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعا بدون نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع جالطة سراي، أولمبياكوس مع بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي مع أتلانتا، يوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو، توتنهام مع النجم الأحمر، شاختار مع دينامو زغرب، باريس سان جيرمتن مع لوكوموتيف موسكو.

