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ثقافة

وزير الثقافة تشارك في افتتاح الدورة 64 من معرض بلجراد الدولي للكتاب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
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طارق موسى
شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى مراسم افتتاح فعاليات الدورة 64 من معرض بلجراد الدولى للكتاب بصربيا الذى تحل مصر عليها كضيف شرف وذلك مع نظيرها الصربي فلادان فوكوسافليفيتش ووزير العمل بالبلاد زوران جورجفيتش ، عمدة بلجراد زوران رادويشيتش بحضور السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا وأعضاء الوفد المصري المشارك في الفعاليات من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية . 

ثم توجه الحضور لافتتاح الجناح المصري الذى يحمل شعار تاريخ ثقافي ورؤى متعددة ومستلهم تصميمه من فن عمارة المعابد الفرعونية ليعبر عن طابع الحضارة العريقة التي نجحت فى اثراء التاريخ الإنسانى وما زالت تلفت أنظار العالم حيث تم عزف مقطع من موسيقى أوبرا عايدة احتفاء بمصر .

وخلال الافتتاح تقدمت عبد الدايم بالشكر للمسئولين عن معرض بلجراد الدولي للكتاب على دعوتهم لمشاركة مصر كضيف الشرف لهذه الدورة والتى مثلت الإيمان بقدرة القوى الناعمة على اجراء حوار مثمر يهدف إلى توطيد وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب ، وأضافت أن الحضور المصرى يعبر عن الحراك الإبداعى فى الوطن كما جاء ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات وحوار الحضارات بهدف إعلاء القيم السامية، مشيرة إلى أن مصر الحديثة تجذب الانتباه بما تسطره من واقع جديد تلعب خلاله الثقافة دورًا اساسيا في بناء الإنسان وتشكيل الوعى وترسيخ الهوية وهذا ما يتجلى في اهتمام القيادة المصرية ببناء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون منارة تضاف إلى منارات مصر الثقافية ولفتت إلى أهمية الثقافة والفنون باعتبارهما عنوان الحضارة والمسار الأمثل لبناء الانسان والمجتمعات والوسيلة الفاعلة لتأصيل مبادئ الحق والخير والجمال ، وأوضحت أن الوان التوجهات الإبداعية المصرية التى تحتضنها الفعاليات تسعى إلى فتح افاق معرفية جديدة تعمل على تقوية الصلات بين الشعبين .

قال وزير الثقافة والإعلام فلادان فوكوسافليفيتش في كلمته إن مصر دولة صديقة وتتميز بالتنوع والتعدد الثقافي وأضاف أن العلاقات المصرية الصربية تشهد تطورا ونموا ملحوظا حاليا لافتا إلى التطور الثقافي والاجتماعي لأكثر من خمسة الاف عام الذي جعل الحضارة المصرية العلامة الأكثر رمزية للتراث الثقافي العالمي ، ووصف مصر بأنها دولة التاريخ الغني الذي ولد فيها التراث الإنساني مؤكدا أن المشاركة المصرية في معرض الكتاب فرصة جيدة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

ومن جانبه رحب عمدة بلجراد زوران رادوجيتش بالحضور وأكد أن الثقافة المصرية الخصبه ستفتح أبوابها هذا العام امام زوار معرض بلجراد من خلال سلسلة من الأنشطة المخطط لها واضاف أنها فرصة ممتازة للمواطن الصربي للتعرف على الكتاب المصريين والمشاركة في ورش العمل الإبداعية لافتا إلى أنها خطوة هامة نحو دعم وتعميق التقارب بين البلدين.

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن الكتاب هو الصديق الذي نستودعة أسرارنا فيستودعنا وعيه وأضاف أن الكتاب ذلك الكائن الذي عرفته حضارتنا منذ فجر التاريخ فكانت مصر واحدة من أقدم مواطن الكتابة ، كما صارت في العصر الحديث تمتلك واحدًا من أهم معارض الكتاب في العالم والأهم في الوطن العربي وأشار إلى تفعيل أطر تعاون بين مصر وصربيا بدأت منذ عام في معرض القاهرة الدولي تشارك خلالها ممثلو الدولتين في وضع خارطة ثقافية نجح ما تم تحقيقه منها فى التعبير عن بعض امالنا في تقاسم عمل ثقافي طموح تدعمه أسس راسخة تنظر إلى مدى مستقبلي مشرق.

ثم قامت وزيرة الثقافة بتسليم الدروع التذكارية إلى نظيرها الصربي، وعمدة بلجراد إضافة إلى إهداء بعض الكتب المصرية التي ترجمت إلى الصربية وهي ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي ، سوق الله للكاتب طارق الطيب ، صربيا بعيون مصرية للسفير عمرو الجويلي 
ثم شهد الحضور عرضا لفرقة باليه اوبرا القاهرة التي أبهرت الجمهور في المسرح الوطني التاريخي ببلجراد تضمن عددا من اللوحات الفنية التى عبرت عن الحضارة والتراث المصري .
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