بعد تراجع الجونة.. عقوبات مدوية فى انتظار الأهلي بالدوري المصري

ينتظر عشاق النادي الأهلي فى كل مكان الموقف النهائى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى المصري الممتاز.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب أعلن بشكل رسمى عدم خوض أى مباراة فى الدوري المصري إلا بعد مواجهة الزمالك التى تم تأجيلها من قبل اتحاد الكرة وفقا لدواع أمنية.



وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الأهلي يواجه عقوبة مشددة للغاية فى حال عدم خوضه مباراة الجونة، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة لـ بطولة الدوري المصري الممتاز والتى تم توزيعها على جميع أندية الدوري المصري قبل انطلاق الموسم.



وتصل العقوبة المنتظرة على الأهلي إلى خصم 9 نقاط كاملة من رصيده فى الدورى المصري، وهو ما يشير إلى فقده صدارة الدوري لصالح منافسه بيراميدز والذى أصبح يتصدر المسابقة الآن بـ11 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة.



وزادت الأمور صعوبة على الأهلي بعد أن أعلن فريق الجونة "الطرف الثانى فى المباراة" خوضه اللقاء فى الميعاد المحدد له وتراجعه عن تضمانه مع الأهلي خوفا من العقوبات المشددة التى ستوقع عليه.