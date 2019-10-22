Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث جذب استثمارات كوبية في مجال الأدوية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:58 م
شركات أدوية
شركات أدوية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سفيرة كوبا ( تانيا فيرنانديز) والملحق التجاري دينيس بينيتيز لبحث التعاون التجاري والاستثماري في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، بحث الطرفان سبل التعاون في مجالات متعددة منها الأدوية.

وشدد المهندس إبراهيم العربي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصحة المواطنين ، وأطلق مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بجانب اهتمام الدولة العام بصحة المواطنين في الفترة الأخيرة.

وأكد "العربي" على زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع كوبا في المرحلة القادمة من خلال التنسيق مع غرفة القاهرة والغرف الأخرى على مستوى الجمهورية، وسيتم التركيز على مجال الأدوية بالتحديد الذي تتميز به كوبا بجانب القطاعات الأخرى ، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المُتاحة في مصر حاليًا.

من جانبها قالت السفيرة، إن الجانب الكوبي لديه الاستعداد لزيادة التعاون مع الجانب المصري في المجالات المشتركة، خاصةً مجال الأدوية مشيرة إلى أن كوبا أنشأت عددًا من المستشفيات في بعض الدول منها السعودية والجزائر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. 25 شركة برازيلية تبحث سبل زيادة التبادل التجاري مع مصر

اليوم .. 25 شركة برازيلية تبحث دعم التعاون مع مصر

غدًا.. وفد تجاري روسي يزور اتحاد الغرف المصرية لبحث إقامة استثمارات مشتركة

اليوم.. وفد تجارى روسى يزور اتحاد الغرف المصرية لبحث الاستثمارات

ترشيحاتنا

متهمة تعترف بتحريض المواطنين على استغلال مقتل محمود البنا لإثار الفوضى

هل يجوز اختلاء زوجة شابة مع زوج أمها المتوفاة في منزل واحد.. فيديو

بسبب ملابسها.. استدعاء ممثلة إيرانية شهيرة إلى المحكمة

طريقة لاستعادة دردشات واتساب المحذوفة بكل سهولة

حاول التعدي عليها جنسيا.. متهم بقتل ربة منزل في المنوفية: رفضت معاشرتي لها فضربتها بقطعة حديد وتركتها تنزف.. والنيابة تحقق في الواقعة

دعاء نزول المطر ..المأثور عن النبي واجمل دعاء مستجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي