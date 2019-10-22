غرفة القاهرة تبحث جذب استثمارات كوبية في مجال الأدوية

استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سفيرة كوبا ( تانيا فيرنانديز) والملحق التجاري دينيس بينيتيز لبحث التعاون التجاري والاستثماري في الفترة المقبلة.



وبحسب بيان، الثلاثاء، بحث الطرفان سبل التعاون في مجالات متعددة منها الأدوية.



وشدد المهندس إبراهيم العربي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصحة المواطنين ، وأطلق مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بجانب اهتمام الدولة العام بصحة المواطنين في الفترة الأخيرة.



وأكد "العربي" على زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع كوبا في المرحلة القادمة من خلال التنسيق مع غرفة القاهرة والغرف الأخرى على مستوى الجمهورية، وسيتم التركيز على مجال الأدوية بالتحديد الذي تتميز به كوبا بجانب القطاعات الأخرى ، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المُتاحة في مصر حاليًا.



من جانبها قالت السفيرة، إن الجانب الكوبي لديه الاستعداد لزيادة التعاون مع الجانب المصري في المجالات المشتركة، خاصةً مجال الأدوية مشيرة إلى أن كوبا أنشأت عددًا من المستشفيات في بعض الدول منها السعودية والجزائر.