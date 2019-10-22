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رياضة

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواصلة التدريبات الجماعية غدا الأربعاء، عقب تأجيل مباراة الجونة.

وقرر اتحاد الكرة، تأجيل باقي مواجهات الجولة الخامسة والسادسة من الدوري المصري، بسبب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي ستقام في مصر.

ورفض فايلر منح اللاعبين اجازة، رغم عدم وجود ارتباطات رسمية للفريق في الفترة المقبلة، والتي ستصل لأكثر من شهر.
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