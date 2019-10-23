عاملوني كـ مرتزق.. سوداني: تم تجنيسي في قطر ولعبت في منتخبها ولم أحصل على أي امتياز

قال خالد حامد العسير، سوداني تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها، إنه كان مقيم في قطر وكان يمارس رياضة كرة السلة في أندية ثم انتقل لمنتخب قطر للشباب وتم تجنيسه.





وأضاف خالد حامد العسير في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" أتعامل كمواطن قطري أثناء البطولات فقط ولكنني داخل قطر أتعامل كمواطن سوداني ولا نحصل على امتيازات المواطنين القطريين".



