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عاملوني كـ مرتزق.. سوداني: تم تجنيسي في قطر ولعبت في منتخبها ولم أحصل على أي امتياز

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
خالد حامد العسير،
خالد حامد العسير، سوداني تم تجنيسه بالجنسية القطرية
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هاني حسين
قال خالد حامد العسير، سوداني تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها، إنه كان مقيم في قطر وكان يمارس رياضة كرة السلة في أندية ثم انتقل لمنتخب قطر للشباب وتم تجنيسه.

وأضاف خالد حامد العسير في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" أتعامل كمواطن قطري أثناء البطولات فقط ولكنني داخل قطر أتعامل كمواطن سوداني ولا نحصل على امتيازات المواطنين القطريين".

وتابع خالد حامد: "كنت أتعامل في منتخب قطر كمرتزق فقط وأشارك في مهمة للحصول على البطولات ويحصلون هم على المجد كله، ولا تقدير لنا مطلقا".
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