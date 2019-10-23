لعدم اكتمال مشروع الصرف.. شوارع بلطيم تغرق في شبر ميه.. صور

أدى هطول الأمطار الغزيرة على محافظة كفر الشيخ، اليوم، إلى إغراق شوارع مدينة مصيف بلطيم بمياه الأمطار بصورة غير مسبوقة، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، نظرًا لعدم اكتمال مشروع الصرف الصحي حتى الآن.





وبحسب بيان، الأربعاء، رفعت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم حالة الطواري لسحب المياه من الشوارع تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بكسح مياه الأمطار بالشوارع والطرق ومناطق المدينة المختلفة، بالمعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، بعد أن تم الاستعانة بماكينات الري بالإضافة إلى سيارات كسح المياه الكبيرة للسيطرة على الموقف.



