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محافظات

لعدم اكتمال مشروع الصرف.. شوارع بلطيم تغرق في شبر ميه.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أدى هطول الأمطار الغزيرة على محافظة كفر الشيخ، اليوم، إلى إغراق شوارع مدينة مصيف بلطيم بمياه الأمطار بصورة غير مسبوقة، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، نظرًا لعدم اكتمال مشروع الصرف الصحي حتى الآن. 

وبحسب بيان، الأربعاء، رفعت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم حالة الطواري لسحب المياه من الشوارع تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بكسح مياه الأمطار بالشوارع والطرق ومناطق المدينة المختلفة، بالمعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، بعد أن تم الاستعانة بماكينات الري بالإضافة إلى سيارات كسح المياه الكبيرة للسيطرة على الموقف.

وشدد محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال الكسح ميدانيًا من جميع المناطق والشوارع أولًا بأول بمعدات المدينة وسيارات الكسح والعاملين بقسم النظافة والتجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة نظرًا لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمدينة.
لعدم اكتمال مشروع الصرف.. شوارع بلطيم تغرق في شبر ميه.. صور
لعدم اكتمال مشروع الصرف.. شوارع بلطيم تغرق في شبر ميه.. صور
لعدم اكتمال مشروع الصرف.. شوارع بلطيم تغرق في شبر ميه.. صور
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