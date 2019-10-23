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أخبار العالم

أمريكا: مفاوضات الهدنة في سوريا مستمرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الهدنة في سوريا لا تزال قائمة، لافتا إلى أن المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار مستمرة أيضًا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أضاف "بنس" أن واشنطن "قد تمنح المجتمع الدولي فرصة لإنشاء منطقة آمنة بين تركيا والأكراد في سوريا"، موضحًا أن هذه المنطقة ستضمن السلام للجميع في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وكانت الولايات المتحدة أبرمت، الخميس الماضي، اتفاقا مع تركيا لوقف إطلاق النار والعدوان على شمال سوريا، لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة".

وأعلن الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوضع في سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المذكرة تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمالي شرقي سوريا، وتطبيق اتفاق أضنة، وذلك في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين في سوتشي.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.

وأضاف "لافروف" أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن البلدين ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.
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