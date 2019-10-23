السبت.. عمومية الريشة الطائرة تناقش ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي رئيس مجلس الإدارة، اجتماعها العادي يوم السبت المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.



وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50%+1)، أي 6 هيئات.



ومن جانبه أكد "التهامي"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.