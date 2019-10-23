رفضوا دخول الأطفال الحمام.. غضب عارم من موقف ماكدونالدز وسينابون خلال أزمة الأمطار

بعد هطول الأمطار بغزارة أمس في أغلب مناطق القاهرة، خاصة منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، تعرّضت حركة المرور لمشاكل الازدحام لساعات طويلة، فضلًا عن غرق بعض المناطق مما أدى إلى تعطل كثير من السيارات وتعلقها بالشوارع.





ولسوء الحظ كانت أتوبيسات المدارس متواجدة في هذه الأزمة، مما تسبّب في احتجاز الأطفال في تلك الأتوبيسات لساعات طويلة، وحسب ما روى رواد مواقع التواصل الإجتماعي لجأ الأطفال إلى دخول الحمام في مطعم الأكلات السريعة "ماكدونالدز" ومطعم الحلويات "سينابون" بمنطقة المرغني، ليصدموا الأطفال ومشرفي الأتوبيسات برفض تلك المطاعم دخولهم مما أثار ضجة وجدلاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووصل الغضب إلى حد عمل هاشتاج مقاطعة هذه المطاعم.





وعلى غرار هذه الواقعة قام اليوم مطعم "سينابون" بإصدار بيان رسمي على صفحته بموقع الفيس بوك لينفي فيه رفضه دخول الأطفال أو المشرفين، موضحين أنه كان هناك عُطل بالمياه في هذا الوقت وأن العاملين بالمطعم وضحوا هذا، وقد قام كثير من الناس بالتعليق على هذا البيان، منهم من أكد ما جاء في البيان، ومنهم من كذب البيان وبدأ يحكي وقائع غير ذلك.





"والبارون الماية مكانتش قاطعة فيه؟" هكذا علقت ماريا وجيه على بيان سينابون مستنكرة ما حدث وقالت إن فندق البارون قام باستقبال جميع الناس ليستخدموا الحمامات على الرغم من تواجده بنفس المنطقة.



