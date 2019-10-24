حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

تشميت العاطس.. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تشميت العاطس: التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبوهريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، أخرجه البخاري في صحيحه.





وأضاف العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة (هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ أما أن تشميته يكون عدم إنصات للجمعة؟)، الأصل أن الشرع ندنباً إلى الإنصات لخطبة الجمعة وعدم التحدث، أما تشميت العاطس هذا مما اختلف فيه أحد العلماء فمنهم من قال يكره الكلام بعمومه، ومنهم من قال يحرم الكلام، وعليه فى هذه الحالة الأولى هو ترك هذا التشميت اى لا تقوله.





هل تشميت العاطس واجب حال التكرار المتواصل.. وما حكمه في الصلاة؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء إتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))، أخرجه البخاري في صحيحه.





وأشار وسام، الى أن الفقهاء نصوا على أن تشميت العاطس من الحقوق وهذا جاء فى الحديث الشريف ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ)) فهو من حق المسلم على أخيه، لكنه ليس بفرض فهو من محاسن الشيم.





حكم تشميت العاطس في حال كثرة التكرار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء.





واستشهدت الدار فى ردها على سؤال "إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟ بما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.





أمين الفتوى يوضح حكم تشميت العاطس فى الصلاة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا عطس الإنسان أثناء صلاته وقال " الحمدلله "لنفسه فهذا ذكر ولم تبطل صلاته.



