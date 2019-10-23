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تعليم

وزير التعليم: المحافظون لديهم سلطة تعطيل الدراسة حسب ظروف كل محافظة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:26 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه من حق المحافظين كل في محافظته، أن يتخذوا قرارا بتعطيل الدراسة وفقا لظروف كل محافظة ، حسب الاحوال الجوية في كل محافظة.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة ، كان قد أكد منذ قليل محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 سيكون يوما دراسيا عاديا في جميع مدارس القاهرة.

وقال عطية في بيان رسمي له : ستنتظم الدراسة غدا الخميس الموافق 24/10/2019 بجميع مدارس القاهرة ، وسيكون يوما دراسيا كاملًا.

كما نفى مدير تعليم القاهرة كل ما تردد علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن صدور قرار باعتبار غد اجازة في المدارس لسوء الاحوال الجوية.

وقال عطية : تهيب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأولياء الأمور والجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار غير الرسمية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مطالبا جميع أولياء الامور بتحري الدقة قبل تداول الأخبار ، وناشد الجميع بأن المصدر الرسمي الوحيد لأخبار المديرية هو الموقع الرسمي للمديرية.
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