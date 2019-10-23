نابولي يقتنص فوزا غاليا من سالزبورج النمساوي فى دوري الأبطال|فيديو

اقتنص نابولي الإيطالي ثلاث نقاط غالية أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بالفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رد بول أرينا ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورى أبطال اوروبا.



افتتح التسجيل الفريق الضيف عن طريق اللاعب درايس ميرتينز فى الدقيقة 17 من زمن المباراة ، قبل ان يدرك التعادل سالزبروج عن طريق لاعب الفريق إيرلينغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.



وفى الشوط الثاني أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني له ولفريقه نابولي فى الدقيقة 64 ، قبل ان يدرك التعادل لأصحاب الأرض اللاعب إيرلينغ هالاند فى الدقيقة 72، بعدها بدقيقة أضاف لورنزو إنسيني الهدف الثالث للفريق الايطالي ليقتنص السماوي ثلاث نقاط غالية .



الفوز رفع رصيد نابولي الى النقطة 7 فى صدارة المجموعة الخامسة بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج النمساوي عند ثلاث نقاط فى الكرز الثالث للمجموعة خلف ليفربول صاحب الست نقاط .