كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور.. علي الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ..فيديو

كشف علي سعيد الكعبي، المعلق الرياضي الإماراتي الشهير، المستشار الإعلامي لنادي العين، عن تفاصيل زيارة وفد النادي الإماراتي للقلعة البيضاء أمس، الأربعاء.





وأضاف علي سعيد الكعبي، في مكالمة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة "الحدث" الفضائية، أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على حجم المنشآت الاجتماعية والرياضية التي أنجزت في الفترة القصيرة في الزمالك.





وتابع علي سعيد الكعبي، أن الجولة التي قام بها الوفد في الزمالك كانت مثمرة للغاية، ومن الممكن أن يتم تطبيقها في الإمارات خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي لا يتوافر في نادي العين أو أي من أندية الإمارات.





وقال علي سعيد الكعبي، "كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم لكن انشغاله بعدد من الموضوعات الهامة تسبب في عدم اللقاء به اليوم".





وأكد علي سعيد الكعبي، أن نادي الزمالك يمتلك تاريخًا لا يملكه أى نادٍ في الوطن العربي؛ خاصة أن أمثال هؤلاء النجوم يكونون تاريخ القلعة البيضاء منذ زمن بعيد.





وكشف علي سعيد الكعبي، الذي سبق وأن زار الأهلي، أنه زملكاوى الهوية منذ فترة، والجميع يعرف ذلك؛ لأنه من عشاق مدرسة الفن والهندسة.