أربع ميداليات متنوعة لفرسان الأولمبياد الخاص المصري في العين 2025

حقق فرسان الأولمبياد الخاص المصري إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية بتحقيقهم أربعة ميداليات متنوعة ذهبيتان وفضية وبرونزية وذلك بعد تألقهم في مسابقات الترويض ضمن فعاليات المسابقة الإقليمية للفروسية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقامة بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٤ حتي ٢٨ من شهر اغسطس الجاري.

وقد أسفرت النتائج عن فوز الفارس أحمد سعفان بالمركز الأول والميدالية الذهبية والفارسة آلاء عبد العزيز المركز الأول والميدالية الذهبية والفارسة آية شلتوت المركز الثاني والميدالية الفضية والفارس رافائيل كريم المركز الثالث والميدالية البرونزية .

من جانبه، أعرب الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن اعتزازه الكبير بما حققه اللاعبون، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة استعدادات مكثفة ودعم متواصل، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في مثل هذه المحافل الدولية تعكس مكانتها الريادية في مجال الاولمبياد الخاص علي المستوي الاقليمي والدولي .

ومن المقرر أن تستكمل المسابقات اليوم بمشاركة فرسان وفارسات مصر في باقي مسابقات الفروسية، وسط طموحات بمزيد من الميداليات والإنجازات.