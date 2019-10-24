Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفر بلايت

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:24 م
نهائي كوبا ليبرتادوريس
نهائي كوبا ليبرتادوريس
Advertisements
عبدالله هشام
نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على مواطنه جريميو بنتيجة خمسة أهداف دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت فجر يوم الخميس ضمن منافسات اياب نصف النهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس .

وتأهل فلامينجو الى النهائي ليواجه فريق ريفر بلايت الأرجنتيني على ملعب تشيلي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة .

ووصل فريق ريفر بلايت إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه بوكا جونيورز بمجموع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكلاسيكو الناري.. موعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي الليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت

ريفر بليت يتأهل لـ نهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام بوكا جونيور

ترشيحاتنا

مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا

السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي: متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل.. ونتفهم أهدافكم

الإنتاج الحربي: 13.248 مليار جنيه مصري إيرادات نشاط الوزارة خلال عام

مراهقة تنتحر بعد اكتشافها محادثات خيانة والدها مع خالتها

مش مجرد إكسسوار.. ساعة ذكية تنقذ حياة رجلين وتنجي سيدة من الاغتصاب

الحق ما بيموت.. حفيدة هيفاء وهبى تشعل إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

بـ الشيفون.. كارمن سليمان بإطلالة جديدة

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء