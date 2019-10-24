موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفر بلايت

نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على مواطنه جريميو بنتيجة خمسة أهداف دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت فجر يوم الخميس ضمن منافسات اياب نصف النهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس .



وتأهل فلامينجو الى النهائي ليواجه فريق ريفر بلايت الأرجنتيني على ملعب تشيلي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة .



ووصل فريق ريفر بلايت إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه بوكا جونيورز بمجموع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة .