Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:25 م
مى سليم
مى سليم
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت الفنانة مى سليم بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود كشفت عن رشاقتها وقوامها الرشيق، مرتدية جمبسوت مكشوف الاكتاف والبطن، ونسقت معه حذاء ذو كعب عال باللون الفضى.

واعتمدت مى سليم على ترك شعرها والظهور بتسريحة الشعر الكيرلى الذي تماشى مع إطلالتها، ووضعت بعض اللمسات من المكياج من أحمر الشفاه باللون الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوز البطة.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

بـ نفس اللون وتصميم مختلف.. مي سليم وميس حمدان تبرزان أنوثتهما بإطلالة مشابهة

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

بالأسود.. مي سليم تشعل الإنستجرام بمكياج صاخب

بـ فستان لامع..مي سليم تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

مش مجرد إكسسوار.. ساعة ذكية تنقذ حياة رجلين وتنجي سيدة من الاغتصاب

فى القمة الأفريقية – الروسية.. السيسى يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

ساعدوني.. تامر حسني يطلب مساعدة عاجلة من جمهوره

ليه فركشت مع الـ x بتاعتك.. 15 سببا أبرزها الخيانة والاستغلال الجنسى

مراهقة تنتحر بعد اكتشافها محادثات خيانة والدها مع خالتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

بـ الشيفون.. كارمن سليمان بإطلالة جديدة

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء