بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.



وتألقت الفنانة مى سليم بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود كشفت عن رشاقتها وقوامها الرشيق، مرتدية جمبسوت مكشوف الاكتاف والبطن، ونسقت معه حذاء ذو كعب عال باللون الفضى.



واعتمدت مى سليم على ترك شعرها والظهور بتسريحة الشعر الكيرلى الذي تماشى مع إطلالتها، ووضعت بعض اللمسات من المكياج من أحمر الشفاه باللون الأحمر.



