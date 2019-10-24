كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار ، يحتضن كل من لديه القدرة على الابتكار، مما يعكس الاهتمام الكبير لدى القيادة السياسية بدعم شباب المبتكرين.



وأوضح وزير التعليم العالي ، أنه انطلاقًا من اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فقد تم اختيار الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض هذا العام وإطلاق شعار "أفريقيا تبتكر".



وعن تفاصيل هذا معرض القاهرة الدولي للإبتكار ، قال وزير التعليم العالي : أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة دولية كبيرة بلغت أكثر من 26 دولة ، منها على سبيل المثال لا الحصر: المملكة المتحدة– إيطاليا – ألمانيا – فرنسا – سلطنة عمان – الإمارات ، و18 دولة من دول عدم الانحياز والدول الأفريقية والعربية.



وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه يبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح وسيضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي)، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من ألف ابتكار واختراع.