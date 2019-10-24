Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:50 م
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار
Advertisements
قســم التعليم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار ، يحتضن كل من لديه القدرة على الابتكار، مما يعكس الاهتمام الكبير لدى القيادة السياسية بدعم شباب المبتكرين.

وأوضح وزير التعليم العالي ، أنه انطلاقًا من اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فقد تم اختيار الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض هذا العام وإطلاق شعار "أفريقيا تبتكر".

وعن تفاصيل هذا معرض القاهرة الدولي للإبتكار ، قال وزير التعليم العالي : أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة دولية كبيرة بلغت أكثر من 26 دولة ، منها على سبيل المثال لا الحصر: المملكة المتحدة– إيطاليا – ألمانيا – فرنسا – سلطنة عمان – الإمارات ، و18 دولة من دول عدم الانحياز والدول الأفريقية والعربية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه يبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح وسيضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي)، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من ألف ابتكار واختراع.
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقه .. كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة السادس للابتكار

21 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار والاتحاد الأفريقي ضيف شرف

التعليم العالي تكشف كواليس تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019.. مشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم.. 100 ميدالية للفائزين.. وإطلاق شعار "إفريقيا تبتكر"

وزير التعليم العالى يعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للابتكار.. منافسات علمية جديدة بالمعرض و10 منح للسفر إلى جنيف.. والتعليم العالي تتيح فرصة أخيرة للمشاركة

البحث العلمي تفتتح معرض القاهرة للابتكار تحت رعاية الرئيس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

قلبظتي واحلوتي.. مي سليم تفاجئ متابعيها زيادة وزن ملحوظة

السيسي وآبي أحمد: استئناف فوري لأعمال اللجنة الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

مجدي غازي: استراتيجية جديدة لتطبيق الاقتصاد الأخضر بالمناطق الصناعية

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله

كواليس مواجهة خالد الغندور وعماد متعب مع كريستيانو رونالدو فى المغرب

مونديال الصين لـ الأندية يثير أزمة بين الفيفا والكاف.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بـ إطلالة غريبة.. والجمهور: لوك مرعب

بدون مكياج.. مي عمر تبهر الجمهور بجمالها

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة