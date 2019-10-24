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أخبار العالم

قبل 24 من التظاهرات.. تغييرات في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة بالعراق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:02 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي أجرى اليوم الخميس سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية غدًا الجمعة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط».

وأوضح البيان أنه تم «نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع - الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، ونقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة 14- ويكلف بمهام قائد الفرقة 11-، ونقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة 7- ويكلف بمهام آمر اللواء 45- الفرقة 11-».

وتأتي عملية إجراء تغييرات في قيادة العمليات العسكرية والأمنية قبل 24 ساعة من انطلاق مظاهرات احتجاجية في بغداد وعدد من المدن الأخرى يوم غد الجمعة.

وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل نحو 160 شخصًا وإصابة 6 آلاف آخرين، قد أحالت عددًا من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى القضاء على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
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