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اقتصاد

الفرعون المصري يواصل الصعود.. الدولار يخسر 5 قروش جديدة أمام الجنيه

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:50 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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محمد صبيح
يواصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيها للبيع.
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