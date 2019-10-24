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أخبار العالم

متظاهرون يحتشدون في بغداد بساحة التحرير ينددون بإيران وقاسم سليماني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
احتشد العشرات من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميٍس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية حالة التأهب القصوى.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.

وردد المحتشدون هتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وكان سليماني من بين 10 أشخاص، ذكرهم تحليل لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شكلوا خلية أزمة للتعامل مع أسبوع الاحتجاجات العارمة في بداية شهر أكتوبر الحالي في بغداد وغيرها من المحافظات.

وبحسب التقرير فإن هذه اللجنة كانت من ضمن مهامها توفير مواد استخبارية عن النشطاء واتصالات آمنة للقناصة.

وتأتي تظاهرات الجمعة بعد ثلاثة أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصًا معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية توجيه القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
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