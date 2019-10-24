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رياضة

تفاصيل إصابة محمد عواد في مباراة الزمالك وجينيراسيون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:23 م
محمد عواد
محمد عواد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تعرض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في الرقبة بعد كرة مشتركة مع زميله محمود علاء مدافع الفريق خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الحارس خرج في الشوط الثاني للمباراة وشارك بدلا منه الحارس الصاعد محمد صبحي.

ومن المقرر أن يخضع محمد عواد لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.
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