مشروع تخرج لطلاب علوم الأزهر في معرض القاهرة الدولي للابتكار

يشارك طلاب كلية العلوم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار بمشروع تخرج عن تحضير وتقييم تركيبات جديدة لمياه مبرد السيارات بتكلفة بسيطة وجودة عالية.



المشروع مقدم من الطلاب بقسم الكيمياء التطبيقية، عبدالله ناصر إدريس، وعثمان السيد عثمان، ومصطفى محمد فريد، ومصطفى محمد عبدالخالق، وإشراف الدكتور السيد النجار والدكتور أشرف عشماوي.



وينطلق المشروع من اعتبار مياه تبريد السيارات أحد أهم المواد المستخدمة ضمن دائرة عمل المحرك نظرًا لأهمية عملية التبريد وضرورة المحافظة على درجة حرارة المحرك عند المستوى الأمثل.



وبسبب ما تنتجه بعض أنواع المياه المستخدمة فى السوق المحلي من مشكلات تتعلق بعدم قدرتها على ضبط درجات الحرارة داخل المحرك وكذلك ما تسببه من أضرار ممثلة في عملية الصدأ الناتج من تفاعل المياه مع مكونات دورة التبريد سواءً داخل المحرك أو المبرد – يتميز المنتج المحضر في هذه الدراسة بأنه تركيبة جديدة لمياه التبريد تتميز بارتفاع درجات غليانها عن المياه الطبيعية.



كما يحتوي المنتج على عناصر مضادة لعملية التآكل، وتم تقييم هذه المياه المحضرة على المستويين المعملي ونصف الصناعي ومقارنتها بأحد أفضل أنواع مياه التبريد لإحدى كبرى الشركات المصنعة.



وبالمقارنة تفوقت المياه المحضرة على مياه الشركات الكبرى، حيث بلغت درجة غليان المياه التجارية حوالي 125 °م داخل دورة التبريد بينما استطاعت التركيبة المحضرة من الوصول إلى درجة غليان 132° م فضلًا عن الحماية العالية ضد التآكل التي تم الاستدلال عليها من خلال اختبار الفقد في الوزن.



وعلى الرغم من الكفاءة الأعلى للمنتج المحضر إلا أن التكلفة الإجمالية له كانت أقل بكثير من سعر المنتج التجاري حيث كان سعر العبوة سعة 4 لتر في المنتج التجاري 185 جنيها مصريا بينما هي في حالة المنتج المحضر حوالي 110 جنيهات فقط لا غير مما يعني كفاءة أعلى وسعر أقل.