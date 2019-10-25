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محافظات

لم ينتظر المسئولين .. مدرس بدمياط يتعامل مع سيول الأمطار على طريقته الخاصة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
مدير مدرسة بدمياط
مدير مدرسة بدمياط يتعامل مع سيول الأمطار
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محافظات زينب الزغبي
لم يجد محرم أبو زيد، معلم بمدرسة عمر بن الخطاب بكفر سليمان البحري، بمحافظة دمياط ، حلا لتراكم مياه الأمطار داخل فناء المدرسة وتقاعس المسئولين بالجهات المعنية عن تسليك البالوعات وتصريف مياه الأمطار بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، إلا أن يقوم بنفسه بتسليك البالوعات وتصريف مياه الأمطار.

وفوجئ الطلاب بمعلمهم يقوم برفع آثار مياه الأمطار، وظل يعمل على تصريفها بمفرده، في الوقت الذي حظي فيه بشكر الطلاب وزملائه بالمدرسة.

من جانبه أكد محرم أبوزيد لصدى البلد أنه لم يتوان للحظة عن تقديم المساعدة وتصريف مياه الأمطار المتراكمة بفناء المدرسة وتعطيل الطلاب من النزول للفناء وإعاقة الحركة بالمدرسة فعلى الفور قرر أن يقوم بنفسه بإزالة آثار مياه الأمطار حيث تراكمت داخل الفناء.

وأشار إلى أنه لم يشعر بالحرج عند قيامه بتصريف مياه الأمطار حيث فوجئ بعدد من الطلاب يصفقون له ويعرضون عليه المساعدة من قبلهم في تصريف مياه الأمطار خاصة وأن المياه تراكمت على مدار اليومين الماضيين والبالوعات مسدودة وبحاجة إلى تسليك وليس من المنطقي أن يتم الانتظار إلى أن يأتي مسئولو الصرف الصحى لتصريف مياه الأمطار فالمياه تتراكم نتيجة لاستمرار تساقط الأمطار بغزارة.
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