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أخبار العالم

العراق.. مئات المتظاهرين يقتحمون منطقة السفارات ومقر الحكومة ببغداد بعد كلمة عبدالمهدي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مئات المتظاهرين أزالوا الحواجز الخرسانية المتواجدة على مشارف المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها، وسط العاصمة بغداد.

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تعتبر مقرًا لعددًا من السفارات، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات قليلة مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وأدلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس، بخطاب إلى الشعب العراقي، تعهد فيه أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة

وقال عبد المهدي "الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد".

وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، لافتا إلى أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

وتابع: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".
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