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رياضة

تألق بيبي.. ملخص وأهداف مباراة آرسنال وفيتوريا في الدوري الأوروبي .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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القسم الرياضي
حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا صعبا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، أمس، الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

فاجأ فتوريا أرسنال بهدف مبكر في الدقيقة 8 سجله ماركوس إدواردز، وعادل جابريل مارتينيلي النتيجة للجانرز في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وتقدم برونو دوراتي لفيتوريا مرة آخرى في الدقيقة 36، قبل أن يسج نيكولاس بيبي هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 80.

واقتنص بيبي هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليقتنص الجانرز فوزا صعبا يقربهم من تخطى دور المجموعات.

بذلك الفوز يتصدر آرسنال المجموعة بتسع نقاط، ثم فرانكفورت بست نقاط، ويأتي ستاندر دو لياج ثالثًا بثلاث نقاط، ويتذيل جيماريش بلا نقاط.
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