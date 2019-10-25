بسبب الشارة.. شكوك حول استمرار أحمد فتحي مع منتخب مصر

أكد نادر شوقي وكيل أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، طالب اللاعب بالتنازل عن شارة القيادة لصالح زميله محمد صلاح.



وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية:" نعم الجهاز الفني لمنتخب مصر طالب أحمد فتحي بالتنازل عن الشارة لـ محمد صلاح، وهو ما رفضه أحمد فتحي".



واضاف:" أعتقد أن أحمد فتحي لن يستمر في صفوف منتخب مصر، حال سحب شارة القيادة منه".



واختتم:" محمد صلاح سيرفض من الأساس حمل شارة القيادة في ظل نجم كبير مثل أحمد فتحي، هذا اعتقادي".

