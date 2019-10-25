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منوعات

من الإعدادات للتشغيل.. تعرف على مميزات واتساب بيزنس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تجبرك طبيعة عملك في كثير من الأحيان إلى العمل بتطبيق المراسلات العالمي "واتساب"، لمباشرة البيزنس الخاص بك، ولكن دون أن تقحم الواتساب الشخصي في هذا الميدان، وفي هذا النطاق يمكنك الاستعانة بتطبيق واتساب بيزنس، لإنجاز مهامك.

تطبيق WhatsApp Business ، الذي تم إنشاؤه لإنجاز مهام أصحاب الأعمال الصغيرة ، هو تطبيق مجاني متاح على أجهزة iPhone و Android ، إليك العملية التي يجب عليك اتباعها، لتشغيل التطبيق على هاتفك، وفقًا لموقع "indiatoday".

الخطوة الأولى: أدخل رقم هاتفك لتثبيت حسابك على واتساب بيزنس.

الخطوة الثانية: اختار الدولة من بين القائمة التي تظهر لك، وسيقوم بشكل اتوماتيكي بإدخال الكود الخاص بالدولة.

الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم هاتفك في المربع الموجود على الجانب الأيمن، ولكن دون أن تضع 0 قبل الرقم.

الخطوة الرابعة: بعد ذلك قم بالضغط على زر التالي، كي تستقبل كود تعريفي، ويمكنك اختيار الطريقة الذي يصلك به الكود رسالة أم مكالمة هاتفية.

الخطوة الخامسة: ادخل الكود المكون من 6 أرقام.

المتطلبات:
1. وفقًا لسياسة WhatsApp ، يمكنك التحقق من رقم الهاتف الذي تملكه، إما باستخدام الهاتف المحمول أو رقم الهاتف الأرضي للتحقق من رقمك.

2. يجب أن تكون قادرًا على تلقي المكالمات الهاتفية أو الرسائل القصيرة على رقم الهاتف الذي تحاول التحقق منه لحساب WhatsApp التجاري.

3. يجب أن تكون جميع إعدادات حظر المكالمات أو التطبيقات معطلة.

4. إذا كنت تحاول التحقق من هاتفك المحمول ، فيجب أن يكون لديك اتصال إنترنت فعال من خلال Wi-Fi أو بيانات الهاتف "الداتا" إذا كنت تتجول أو كان لديك اتصال ضعيف ، فقد لا يعمل التحقق. يمكنك محاولة فتح https://www.whatsapp.com/business/ على متصفح الإنترنت على هاتفك المحمول للتحقق مما إذا كنت متصلًا بالإنترنت.
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