رسميا.. تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر بسبب الأمطار

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 14 مباريات في الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بسبب سوء الاحوال الجوية في محافظتي الاسكندرية ومطروح .
تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .
بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.
ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.
تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .
بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.
ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.