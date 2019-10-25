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رياضة

رسميا.. تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر بسبب الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:26 م
كأس مصر
كأس مصر
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عبدالله هشام
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 14 مباريات في الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بسبب سوء الاحوال الجوية في محافظتي الاسكندرية ومطروح .

 تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .

بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.
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